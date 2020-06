Bijzonder hertje Fokko geboren in Beekse Bergen en hij heeft al een hoop waterpret

De pasgeboren Fokko in Beekse Bergen (foto: Mariska Vermij - van Dijk / Safaripark Beekse Bergen). De pasgeboren Fokko in Beekse Bergen (foto: Mariska Vermij - van Dijk / Safaripark Beekse Bergen). De pasgeboren Fokko in Beekse Bergen (foto: Mariska Vermij - van Dijk / Safaripark Beekse Bergen). Volgende Vorige 1/3 De pasgeboren Fokko in Beekse Bergen (foto: Mariska Vermij - van Dijk / Safaripark Beekse Bergen).

In Safaripark Beekse Bergen is een bijzonder hertje geboren. De kleine Fokko is namelijk een Pater-Davidshert. Die zijn in het wild helemaal uitgestorven. Wereldwijd komen er wel nog ongeveer 1500 van dit soort hertjes voor in dierenparken en natuurreservaten.

Ista van Galen Geschreven door

Het kalf werd eind mei geboren in de Beekse Bergen. Dat laat het safaripark dinsdag weten. Volgens dierenverzorgster Yvonne Vogels gaat het goed met Fokko. “Hij is lekker speels, ook naar de andere herten toe. Hij is veel bij de waterkant te vinden. Dat past helemaal bij deze soort”, vertelt Yvonne. Pater-Davidsherten gaan namelijk graag het water in en zijn goede zwemmers.

Witte vlekken

Een jong wordt geboren na een draagtijd van veertig weken. Nu heeft Fokko nog witte vlekken, maar die verdwijnen als hij ouder wordt. Hij kan 20 tot 25 jaar worden.

Bekijk hier beelden van de pasgeboren Fokko:

Deze hertsoort kwam oorspronkelijk veel voor in grote delen van China, op vlaktes met veel water en bij moerassen. Eind negentiende eeuw waren ze bijna uitgestorven.

De Chinese keizer gaf er zestien aan Europese dierenparken en daarmee werd een fokprogramma opgezet. Nu leven er over de hele wereld weer zo'n 1500 exemplaren van de soort, maar allemaal in parken en reservaten.

In Nederland zijn ze op twee plekken te zien: in Natuurpark Lelystad en Beekse Bergen. In Beekse Bergen leven er vijf, waaronder dus de kleine Fokko.