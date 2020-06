Party Piet Pablo beklimt minder schoorstenen en dat neemt niet iedereen hem in dank af

Van ‘landverrader’ tot ‘diep respect’. De reacties op het besluit van Party Piet Pablo om voortaan wat minder vaak door de schoorsteen te gaan, zijn nogal wisselend. Okke Verberk uit Oploo, de man achter Party Piet Pablo, heeft besloten vanaf dit jaar alleen nog maar roetveegpieten in zijn theatershows en muziekclips te laten zien.

“Het moet een feest voor iedereen zijn”, vertelt de acteur en producent. “Ik voel me geen racist, zo heb ik me ook nooit gevoeld, maar ik ben wel tolerant.” Verberk liep al enkele jaren te worstelen met het ‘zwarte piet zijn’ en de discussie eromheen. Hij veranderde al het een en ander aan de pieten, zoals de rode lippen en pruiken, maar vindt het nu tijd om volledig over te gaan op roetveegpieten.

“De anti-racismedemonstraties die nu worden gehouden, spelen zeker mee. Ik had al de keus gemaakt om grotendeels over te gaan, maar we zouden ook nog shows hebben met zwarte pieten dit jaar. Dat doen we nu dus niet meer”, legt hij uit. “Het maakt de kinderen niet uit welke kleur we hebben. Dat is echt iets van de volwassenen.”