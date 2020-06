Kat Prinzz beschoten met luchtbuks: 'Ik zat dag en nacht met hem op de bank'

Prinzz werd beschoten met een luchtbuks (foto: Angelie Linders).

Dag en nacht zat Angelie Linders uit Asten met haar kat Prinzz op de bank. Het beestje was beschoten met een luchtbuks en had twee weken lang intensieve zorg nodig. Hij overleefde het maar net. “Het is toch te gek voor woorden dat iemand een beest beschiet. Dat doe je toch niet?”

Maaike Cnossen Geschreven door

“De dierenarts zei dat hij het aan mij te danken heeft dat hij er nog is, omdat ik er zoveel tijd en aandacht aan heb besteed”, vertelt ze. Ze moest dagelijks met de kat naar de huisarts om vier spuiten te halen. Ook kreeg hij sondevoeding, waardoor ze dag en nacht met hem op de bank zat. “Ik houd van dat beest.”

Gezwollen hals

In eerste instantie had ze niet door dat hij geraakt was door een luchtbuks. Prinzz was een aantal dagen kwijt. Toen hij weer thuis was, zag ze dat zijn hele hals opgezwollen was en onder de pus zat.

De kat kreeg een drain in zijn hals (foto: Angelie Linders).

Angelie nam het beestje mee naar de dierenarts, waar hij werd behandeld. Ze moest iedere keer terugkomen. Omdat het niet opschoot legden ze hem in een zuurstofcabine. “Op een gegeven moment belden ze me. Ze vertrouwden het niet en hadden een scan gedaan. Toen bleek hij twee kogels in zijn lijf te hebben.”

Prinzz werd geopereerd en kon thuis herstellen. De schrik zit er nog wel goed in. Angelie zat afgelopen zaterdag met het dier in de tuin toen ze een ontzettend harde knal hoorden. Er werd weer met een luchtbuks geschoten in de buurt en Prinzz ging er meteen vandoor, ondanks dat hij nog amper kan lopen.

Spuit 'm dan nat

“Ik heb de politie gebeld en aangifte gedaan van de beschieting. Zij hebben de dierenpolitie ingeschakeld . Blijkbaar gebeurt dit veel vaker, maar wordt er bijna nooit aangifte gedaan. Ik zou iedereen willen oproepen dat wél te doen.”

“Dat jij een hekel hebt aan katten, oké. En dat het mijn verantwoordelijkheid is ze zoveel mogelijk binnen te houden, snap ik ook. Maar ga niet op ze schieten. Dat kan echt niet. Als je een kat natspuit, komt ‘ie ook niet meer terug. Daar gaat hij niet dood aan of raakt ‘ie niet gewond van.”