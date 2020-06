Klussen in coronatijd: Johan maakte speciaal voor zijn vrouw een inloopkast

Johan verraste zijn vrouw met een inloopkast.

De tuin opknappen, een vloertje leggen, verven of zelf een kippenhok bouwen. De afgelopen maanden hebben we veel geklust, want van veel thuiszitten krijg je ook zin om het een en ander op te knappen. Johan Damen (60) woont in Etten-Leur en besloot een langgekoesterde droom van zijn vrouw in vervulling te laten gaan: hij maakte voor haar een eigen inloopkast.

Johan had zijn vrouw beloofd dat wanneer hun zoon uit huis ging, hij die kamer zou omtoveren tot een inloopkast. Toen dat in maart het geval was, ging hij zo snel mogelijk aan de slag. Johans werk in de zorg kwam door de komst van het coronavirus even stil te liggen. "Ik geeft vaardigheidstrainingen aan senioren met een visuele beperking", vertelt hij. "Doordat ik niet meer naar werk kon, had ik veel tijd om de hele kamer te verbouwen. Alsof het zo moest zijn."

Perfect

"Ik ben handig en een enorme pietje-precies. Mijn vrouw keek al zo lang naar uit haar eigen inloopkast dat ik alles perfect wilden hebben." Drie weken werkte Johan aan de kast en de laatste drie dagen bleef de deur voor zijn vrouw op slot. "Ik had een paar kleine verassingen voor haar in petto", vertelt hij trots. "Zo had ik er een zweefplafond ingezet. Daardoor krijg je echt het gevoel alsof je in een boetiek loopt."

Dinsdagavond onthulde Johan de kast voor het eerst aan zijn vrouw. "Ze vond eindresultaat fantastisch en daar heb ik het uiteindelijk voor gedaan. Ik gunde haar zo erg die eigen ruimte waar ze veel van kan gaan genieten." Toen de kast eenmaal af was kon zijn vrouw zich storten op de inrichting. "Daar is ze de afgelopen dagen elke dag mee bezig geweest."

En zo ziet de kast er vol uit.