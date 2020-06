Bieb Eindhoven niet blij met lezers die massaal hun eigen afgedankte boeken dumpen

Een kast vol gedumpte boeken. (Foto: Rogier van Son)

“Alles wat mensen kwijt willen, gooien ze in de bakken. Kinderboeken, tijdschriften, volwassenenboeken." Bij de bibliotheek in Eindhoven kijken ze hun ogen uit. Het ene na het andere afgedankte boek uit de privécollectie van mensen wordt daar gedumpt. Mensen gooien ze in dezelfde bakken waar de biebboeken die terugkomen in worden gegooid. Die moeten daarin, omdat ze in coronatijd 36 uur in quarantaine moeten.

Op 1,5 meter afstand kijkt een medewerker toe hoe de ene na de andere stapel boeken in de bakken worden gegooid. Door de coronapandemie konden de boeken een tijdje niet teruggebracht worden. Op 11 mei ging de bibliotheek weer open. De boeken hoefden niet meteen terug, maar maandag verliep de extra uitleentermijn.

Ontploft

Medewerker Franka Knoef: “Het is toen ontploft hier.” Ze hoopt dat het dumpen van andere boeken per ongeluk gebeurt. “Kinderboeken hebben geen sticker. Ze denken dat het van de bieb is. Maar er zijn ook mensen die hun kast hebben opgeruimd. Het is een heel handige manier om er vanaf te komen. We vinden dat niet leuk. Je kunt ook zelf naar een kringloop gaan. Het bezorgt ons allemaal extra werk. Dit is een beetje makkelijk. Dit is echt het gevolg van de corona. Dit heb ik nog nooit gezien.”

Inmiddels hebben ze een afgeladen rek vol 'verstekelingen'. Van 'Een eigenwijze pony’ tot het boek ‘Michelle Obama’ staat erin. Franka is nu druk met het zoeken van de rechtmatige eigenaar. Dat doet ze bijvoorbeeld heel vriendelijk op Instagram. Daar staat: ‘Mis jij nu opeens een van jouw boeken in de boekenkast of is de stapel naast je bed wel erg klein geworden? Kom dan even langs. Dan krijg jij jouw eigen boek weer mee terug naar huis!'

Verkopen

“Het gevaar van de foto op Instagram is nu weer dat mensen zich melden die zeggen dat het boek van hen is. Terwijl dat niet zo is. Bij sommige boeken stond de naam erin, dus dat was makkelijk te achterhalen. Als ze niet komen, gaan de boeken de ruilkast in. Of we gooien ze weg als het oude boeken zijn. Of we verkopen ze gewoon. Dat doen we ook. Want er zitten ook boeken bij die ik zelf wel zou willen.”