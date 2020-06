Kun je op vakantie naar het buitenland deze zomer? [UITLEGVIDEO]

De zomervakantie komt langzaam in zicht. Maar die zal er dit jaar door het coronavirus heel anders uitzien dan normaal. Toch lijkt het er nu op dat je in sommige Europese landen alsnog terecht kunt voor een vakantie.

Vanaf 15 juni is het reisadvies voor een flink aantal Europese landen veranderd van oranje naar geel. Vakantie in Europa wordt dan dus weer wat makkelijker, maar voor bijvoorbeeld Turkije en Marokko geldt deze versoepeling nog niet.

Het is overigens niet verboden om naar een land met een negatief reisadvies te gaan. Maar het betekent bijvoorbeeld wel dat je je niet kunt verzekeren. Of alleen tegen heel hoge kosten.

Zorg wel dat je je altijd goed voorbereidt en precies weet welke maatregelen in jouw vakantieland gelden, met betrekking tot bijvoorbeeld mondkapjes en Openbaar Vervoer. Ook is het handig om tijdens je vakantie op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen in het plaatselijke coronabeleid.