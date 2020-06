Publiekslieveling als keeperstrainer terug bij NAC: 'Babos a la playa!'

Gabor Babos is terug bij NAC als keeperstrainer.

Gabor Babos is sinds twee weken weer terug op het oude nest. De Hongaar kwam in het jaar 2000 als doelman naar NAC, vloog uit, maar is vanaf 1 juni weer actief als keeperstrainer bij de Bredase club. "De cirkel is rond", zo zegt hij.

Ronald Strater Geschreven door

Gábor Babos was aan het begin van deze eeuw enorm populair in Breda. De supporters van NAC hadden niet één, maar zelfs twee liedjes voor de Hongaarse doelman bedacht. Het 'We love you Babos, we do' was leuk, maar de andere lofzang op de goalie was pure cult en werd een echte tribunekraker.

Het NAC-publiek had namelijk de hit 'Vamos a playa' van Righeira uit 1983 spontaan omgeturnd tot het kolderieke 'Babos a la playa'. Dat ging nu en dan, maar zeker bij zijn afscheid, gepaard met het gooien van vele opblaasbare strandballen op het veld.

Babos hamert veel op positie en techniek.

De 45-jarige Babos volgt in Breda de naar Anderlecht vertrokken Jelle ten Rouwelaar op. Voortaan moet de Hongaar de keepers van NAC beter zien te maken. "We zijn pas vanaf 1 juni bezig, maar ik kan al wel zeggen dat hij veel hamert op positie en techniek", zegt Nick Olij, eerste doelman van de Bredase club. "Ik heb van Jelle zaken meegekregen en ik ga nu van Gabor ook weer nieuwe dingen leren."

Bekijk de video waarin Gabor Babos training geeft aan de keepers van NAC.

Gábor Babos maakte in 2000 de overstap van MTK Boedapest naar NAC en stond begin deze eeuw vier jaar onder de lat in Breda. Met de Bredase club speelde de Hongaar ook Europees voetbal. Na deze periode bleef hij in Nederland en kwam Babos uit voor Feyenoord en NEC. Van 2013 tot 2015 keerde hij nog even terug bij NAC, maar keepte er geen wedstrijd meer. Daarna begon Gabor Babos aan zijn loopbaan als keeperstrainer.