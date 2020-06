Overvallen op Domino's en Aldi: verdachte door politie van zijn bed gelicht

De politie heeft een 19-jarige man aangehouden voor het plegen van twee gewapende overvallen op de Domino's en de Aldi in Eindhoven. Dinsdag werd hij om zes uur 's ochtends van zijn bed gelicht. Hij zit vast voor verhoor.

De overvallen werden vorig jaar gepleegd en sindsdien loopt bij de politie een onderzoek. Er werd al vrij snel vermoed dat de verschillende overvallen zouden zijn gepleegd door dezelfde verdachte. Dankzij aandacht in Bureau Brabant en sporenonderzoek kreeg de politie de verdachte uiteindelijk in het oog.

Twee overvallen

De eerste overval was op 3 oktober 2019. De overvaller bedreigde personeel van Domino's Pizza aan het Dirigentplein in Eindhoven met een groot keukenmes. Hij liep vervolgens met een tas geld naar buiten en vluchtte. Hij gooide iets verderop zijn mes in de bosjes en zijn jas in de prullenbak. Er vielen geen gewonden.