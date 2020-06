Sportschool onder water na noodweer: 'Het water stroomde naar binnen'

Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... De Nassaulaan in Vlijmen. Foto: Clenn van Hout. De Nassaulaan in Vlijmen. Foto: Clenn van Hout. Volgende Vorige 1/4 Wateroverlast Nieuwkuijk

Sportschool BodyShape in Nieuwkuijk is net helemaal opgeknapt. Daar was tijd voor tijdens de gedwongen corona-sluiting. 1 juli moeten de deuren weer open, maar na heftig noodweer staat de hele boel nu blank. "Het water kwam uit de doucheputjes gespoten, uit de wc’s. Het stroomde gewoon binnen."

Malini Witlox Geschreven door

"We zaten buiten onder een afdak, we liepen naar binnen en het water kwam ons tegemoet", vertelt eigenaar Erik van der Pluijm. "Het water kwam uit de doucheputjes gespoten, uit de wc’s. We hebben de brandweer gebeld, maar die waren erg druk op andere locaties. We hebben waterstofzuigers geregeld en zijn daarmee gaan zuigen."

Buiten is het water gezakt en ook binnen is de boel enigszins onder controle. "Het was een bijzonder spannende situatie."

Mede-eigenaresse Mariette van Ginneken heeft nog geen idee van de schade. "Alles was zeiknat, de toestellen, de vloer, zelfs onder de rubbermatten. Hopelijk is het 1 juli hersteld."

Foto: Mariette van Ginneken.

Foto: Mariette van Ginneken.

LEES OOK: Noodweer trekt over Brabant, straten in Nieuwkuijk en Vlijmen staan compleet blank