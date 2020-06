Familie driedubbel de pineut door stortbuien: bedrijf, huis en loods helemaal ondergelopen

De familie Boelens uit Nieuwkuijk is zwaar getroffen door de stortbuien van dinsdagmiddag. Zowel hun huis, hun loods en hun stoffengroothandel zijn helemaal ondergelopen. ‘’We zijn driedubbel getroffen.’’

De familie Boelens heeft een stoffengroothandel aan de Venbroekstraat in Nieuwkuijk. Door de harde regen begaf de dakgoot het en al het regenwater stroomde daarna van alle kanten de opslag in.

De stoffen onderin de opslag zijn kletsnat geworden door het hoogstaande water en de stoffen boven in de opslag werden nat door de ingestorte dakgoot. Moeder Boelens was met druk bezig om met trekkers de loods watervrij te maken, toen haar dochter Kimberly belde. ‘’Mam, ook thuis loopt alles onder.’’

11 jaar geleden was de familie Boelens ook al eens de pineut toen hun bedrijf door een regenbui onder water kwam te staan. ‘’De schade was toen 60.000 euro’’, vertelt Kimberly. ‘’Op het oog lijkt de schade nu veel groter dus we vrezen dat het wel kan oplopen tot een ton.’’