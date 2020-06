Grote brand verwoest loods in Wouwse Plantage

Wachten op privacy instellingen... Foto: SQ Vision Mediaprodukties / Christian Traets. Foto: SQ Vision Mediaprodukties / Christian Traets. Foto: Twitter Veiligheidsregio Midden en West-Brabant, @vrmwb Volgende Vorige 1/4 Grote loods door brand verwoest in Wouwse Plantage

Een grote loods is dinsdagnacht door brand verwoest in Wouwse Plantage. Er raakte niemand gewond. In de loods lagen volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waarschijnlijk landbouwmaterialen. De brand aan de Mariabaan, in het buitengebied, ontstond iets voor half twee.

De brandweer die met veel materieel ter plekke kwam, probeerde vooral te voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen varkensstal. Dat is gelukt, zo liet de veiligheidsregio weten.

De brand woedde in een loods van zo'n honderd bij twintig meter, Een grote rookpluim was tot in de verre omtrek te zien. De omgeving van de loods werd vanwege de rook afgesloten voor verkeer.

Oorzaak niet duidelijk

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. De brandweer was rond halfzes nog bezig met nablussen.

