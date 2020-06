Spullen voor hennepteelt gevonden bij inval: politie neemt ook luxe goederen in beslag

Een deel van de in beslag genomen spullen bedoeld voor hennepteelt. (Foto: Facebook politie Veldhoven Waalre)

Bij een inval in een bedrijfspand in Veldhoven heeft de politie dinsdag meer dan tien pallets met spullen bedoeld voor grootschalige hennepteelt in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op een huis en bankrekeningen en diverse (luxe) goederen zoals een auto, motor, sieraden en contant geld. Hoeveel geld is niet bekend.

Het is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. De politie stelt dat het bedrijf in Veldhoven fungeerde als growshop die spullen levert aan henneptelers.

Dat is sinds maart 2015 verboden.

