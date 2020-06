'Water loopt aan de achterkant huizen binnen en er voor weer uit', ongekend noodweer treft Chaam

Chaam onder water. (Foto: Daniel Elst) Noodweer treft Chaam. (Foto: Daniel Elst) Volgende Vorige 1/2 Chaam onder water. (Foto: Daniel Elst)

Ad Ansems wist niet wat hij zag dinsdagavond toen het noodweer boven Chaam losbarstte. Ansems is teamleider van de brandweer in het dorp dus hij is wel wat gewend. "Maar dit was echt heel erg", zegt hij woensdagochtend in het radioprogramma WAKKER van Omroep Brabant. Zo erg zag hij het nog niet eerder. Straten stonden in een mum van tijd blank en huizen liepen onder.

"In sommige huizen liep het water aan de achterkant binnen om er vervolgens voor weer uit te lopen", vertelt Ansems. Vooral het gebied Wolfsdonk / Hoefakker kreeg volgens hem te maken met enorme wateroverlast. "Voor ons een bekende hoek."

Ansems kreeg al het vermoeden dat het een heftige avond zou gaan worden toen hij rond halfacht thuis was en de regen met bakken uit de lucht kwam vallen. Op dat moment vermoedde hij al dat zijn pieper snel zou afgaan. En dat was het geval. Uiteindelijk zijn hij en zijn collega's tot na middernacht beziggeweest.

Weg naar kazerne blank

Ansems en zijn collega's hadden om te beginnen al moeite om op de kazerne te komen. De doorgaande weg naar de kazerne stond namelijk al blank waardoor auto's niet verder konden. "Sommige wagens wilden al niet meer lopen omdat ze vol water stonden."

Op de kazerne bleek dat de grootste problemen dus in de bekende hoek van het dorp lagen. Al snel werd er extra hulp vanuit Ulvenhout ingeschakeld.

Mensen gefrustreerd

De teamleider van de brandweer kan zich de frustratie bij mensen goed voorstellen. "Het water komt omhoog en komt je huis binnen. Je kunt niks doen", zegt hij. "voor ons is het werk dus ik probeer emoties uit te sluiten. Maar voor de mensen die het overkomt is dat natuurlijk heel anders."

Voor woensdag worden opnieuw pittige regen- en onweersbuien verwacht met lokaal kans op tientallen millimeters regen. Ansems hoopt dat ze dit keer aan Chaam voorbijgaan.

