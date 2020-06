210.000 euro voor brief van Vincent van Gogh over bordeelbezoeken

Een deel van de brief. (Bron EPA, via ANP)

Ruim twee ton heeft de Vincent van Gogh Stichting betaald voor een brief die kunstschilders Vincent van Gogh en Paul Gauguin samen schreven. In de brief schrijven ze heel open over hun gezamenlijke bordeelbezoeken. Volgens Ron Dirven, directeur van het Van Gogh Huis in Zundert, is de brief daardoor heel interessant voor de biografie van de in Zundert geboren schilder.

Sandra Kagie Geschreven door

Van Gogh en Gauguin schreven de brief in november 1888 aan collega-schilder Emile Bernard. Het is de enige brief die Van Gogh ooit samen met een andere kunstenaar schreef. De kunstschilders woonden samen in het huis in de Franse plaats Arles, waar Van Gogh beroemde werken als 'Caféterras bij nacht', 'Het gele huis' en 'De slaapkamer' schilderde.

"De brief is geschreven in de meest turbulente tijd van hun samenwerking", zo legt Dirven uit in het programma WAKKER van Omroep Brabant. "Een van de plekken die ze samen schilderden en bezochten waren de bordelen in Arles. En daar schrijven ze in de brief heel open over."

'Seks belangrijker dan ambitie'

"Bloed en seks zijn voor Gauguin belangrijker dan ambitie", schreef Van Gogh in de Franstalige brief. "We zijn een paar keer op excursie naar bordelen gegaan en waarschijnlijk gaan we daar een keer werken. Momenteel werkt Gauguin aan een canvas met hetzelfde nachtcafé dat ik heb geschilderd. Maar dan met de figuren die we in de bordelen hebben gezien. Het belooft prachtig te worden."

Wat het vier kantjes tellende schrijven volgens Dirven echter nóg interessanter maakt , is het het feit dat de twee het in de brief ook hebben over hun plannen om hun schilderskolonie uit te breiden naar de tropen. Met onder meer Emile Bernard zouden ze naar een eiland in de buurt van Madagascar willen trekken om daar samen te gaan schilderen.

Tentoonstelling

De brief werd dinsdag geveild in Parijs. De Vincent van Gogh Stichting kocht de brief uiteindelijk voor een bedrag van 210.600 euro voor het Van Gogh Museum in Amsterdam. Het museum zal de brief vanaf oktober samen met zo'n veertig andere brieven in combinatie met een aantal beroemde werken tentoonstellen.

Dat brieven een belangrijke rol speelden in het leven van Van Gogh bleek eerder ook in de tentoonstelling 'Van Goghs intimi, vrienden, familie, modellen' in het Noordbrabants Museum in Den Bosch.