'Ik miste de worstenbroodjes', Brabanders in New York tijdens de coronacrisis

Brabanders in New York

New York bruist doorgaans dag en nacht, een stad die nooit slaapt. In de afgelopen maanden viel de stad echter volledig stil door het coronavirus. Meer dan 20.000 inwoners overleefden het virus niet.

Videojournalist Daan Wallis uit Breda woont en werkt al zo'n zeven jaar in de Big Apple. Daar volgt hij onder meer Brabanders die van New York hun tweede thuis hebben gemaakt. Hoe hebben zij de periode rondom het coronavirus beleefd? Vanaf donderdagavond 18.20 uur is het te zien bij Omroep Brabant televisie en online.

Annemarie Hagenaars uit Oud Gastel, Dicky en Niels van der Linden uit Geldrop en Veghel en Paul Kemper uit Eindhoven. Om verschillende redenen verruilden ze jaren geleden het mooie Brabantse vlakke land voor de hoogbouw van New York. Niet omdat ze het niet meer naar hun zin hadden in Brabant, maar een kleine 6000 kilometer verderop lonkte een carrière met heel mooie uitdagingen.

"De mentaliteit in New York trekt mij enorm."

Zo vertrok actrice Annemarie Hagenaars uit Oud Gastel vier jaar geleden naar New York. Het was de manier van acteren aan de andere kant van de oceaan die als een magneet op haar werkte. "De mentaliteit in New York trekt mij aan." Precies op die plek wilde ze carrière gaan maken en daarmee was ze inmiddels aardig op weg. Totdat ook het coronavirus voet aan de grond kreeg in New York.

Annemarie vertelt hoe het coronavirus haar leven in New York veranderd heeft:

In het stadsdeel Manhattan wonen sinds drie jaar Dicky en Niels van der Linden. Het stel werkt als consultant en vliegt vanuit New York de wereld over. Daarnaast pakken ze alle gelegenheden aan om te genieten van wat een bruisende wereldstad als New York te bieden heeft. Maar daar kwam abrupt een einde aan door de lockdown, al zorgde die ook voor verrassingen.

Niels: "Ik ben de stad meer gaan waarderen. Minder gehaast." Beide families dachten daar anders over en wilden dat ze op staande voet naar huis kwamen. In de uitzending zie je het antwoord van het stel.

"Bij het hardlopen trek ik mijn PSV-shirt aan."

Een mondmasker maken van een sok, hardlopen door Central Park in een PSV-shirt en worstenbroodjes bakken tijdens de lockdown. Het is niet het eerste waar je aan denkt bij een promovendus biomedische wetenschappen aan de Columbia University. De studie van Paul Kemper ziet er met de komst van corona ineens heel anders uit. "Alle experimenten in het lab zijn afgelast en ik ben vooral thuis aan het werk."

Paul is een echte Eindhovenaar en Brabander gebleven. "Ik kijk nog steeds naar de wedstrijden PSV en draag het shirt als ik ga hardlopen. Tijdens de quarantaine-periode miste ik worstenbroodjes en ben daarom ben ik ze zelf maar gaan maken."

Daan Wallis maakte een paar jaar geleden al een serie Brabanders in New York voor Omroep Brabant. Naar aanleiding van het coronavirus maakte Wallis twee actuele afleveringen. De eerste is donderdagavond vanaf 18.20 uur te zien en volgende week donderdag volgt deel twee.