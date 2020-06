Knakworstendief slaat agent in het gezicht en gaat door het lint in Tilburgse Aldi

Archieffoto: Karin Kamp

Een 34-jarige vrouw uit Veldhoven is dinsdagmiddag doorgedraaid nadat ze een blikje knakworsten en bier had gestolen in een Aldi-supermarkt in Tilburg. De vrouw sloeg een agent in het gezicht en viel een medewerker aan.

Ron Vorstermans Geschreven door

Rond tien over vier betrapte de medewerkers van de winkel de vervelende vrouw op winkeldiefstal in een supermarkt op het Frans van Spaendonckplein. De vrouw was dronken en wilde met twee blikjes bier en een blikje knakworsten de winkel uit lopen zonder te betalen.

Terwijl agenten onderweg waren ging de vrouw compleet door het lint. Ze begon te vechten met een medewerkster en sloeg een medewerker in het gezicht. Daarna, tijdens de arrestatie, sloeg de vrouw ook een agent in haar oog. Uiteindelijk kon de vrouw worden overmeesterd.