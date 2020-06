Aspergekweker liet Polen en Roemenen 42 dagen aan één stuk werken tot wel 14 uur per dag

De werkzaamheden bij een aspergekweker in Brabant zijn stilgelegd, omdat het personeel te weinig rust kreeg. De 44 werknemers uit Polen en Roemenië bleken al zes weken lang iedere dag aan het werk te zijn. Ook deden zij dit zo’n 8 tot 14 uur per dag.

De arbeidsmigranten uit Polen en Roemenië wonen in huisvesting van de werkgever. Tijdens de inspectie is ook gecontroleerd of de arbeidsomstandigheden veilig en gezond zijn en of de werkgever het risico op een besmetting met COVID-19 tijdens het werk zo goed mogelijk voorkomt.