Geen corona, maar toch willen buurtbewoners dat nertsenfarm in Rosmalen eerder stopt

Rosmalenaren willen sluiting nertsenfokkerij

Veel bewoners van de wijk Sparrenburg in Rosmalen klagen al tientallen jaren over de overlast van de nabijgelegen nertsenfokkerij Rios Mink. Stank, vliegen en fijnstof zorgen in hun ogen voor een slechtere luchtkwaliteit. De recente corona-uitbraken bij andere nertsenbedrijven heeft ook de boel in Rosmalen weer op scherp gezet. In een petitie wordt nu aangedrongen om de nertsenfarm in hun buurt versneld en definitief te sluiten.

Aad van der Steen is voorzitter van de wijkraad en ondersteunt de petitie. Al geeft hij toe dat de wil om de nertsenfarm eerder gesloten te krijgen niet alleen met corona-angst te maken heeft.

"De nertsenfarm ligt hemelsbreed een paar honderd meter van onze wijk. Dat zorgt al jarenlang voor overlast. De recente corona-ontwikkelingen hebben de boel wel weer op de agenda gezet. Binnen drie jaar moet de nertsenfarm sowieso al weg, maar wij willen dat het bedrijf nu meteen of zo snel mogelijk gesloten wordt."

"Als er een tweede golf komt, willen wij niet toch nog in een besmet gebied terechtkomen."

Nertsenfarm Rios Mink is onlangs nog uitgebreid getest op het coronavirus. Daarbij zijn geen besmettingen vastgesteld en dus kan het bedrijf gewoon verder. Maar dat stelt Van der Steen niet gerust.

"Als er een tweede golf komt willen wij niet toch nog in een besmet gebied terechtkomen. Die angst voor corona is hier oprecht en dus moet er wat ons betreft de eigenaar met een regeling zijn bedrijf eerder sluiten."

Wijkraad wil sluiting nertsenfarm

Daarom hebben buurtbewoners een petitie opgesteld waarin wordt aangedrongen dat de stoppersregeling voor nertsbedrijven versneld moet worden ingevoerd, zodat ook Rios Mink binnenkort en niet pas over drie jaar gesloten wordt.

"Ik had voorheen altijd mijn route langs de nertsenfarm, maar met dit weer is de stank daar niet te harden."

"De animo voor de petitie is hoog. We hebben zo'n 800 bestanden voor onze nieuwsbrief en ruim 400 buurtbewoners hebben al gereageerd en getekend. Ik denk dat uiteindelijk wel zeventig of tachtig procent van onze wijk gaat reageren. De petitie is nog tot zondagavond te ondertekenen en maandag gaan we die reacties dan overhandigen aan vertegenwoordigers van de Bossche politiek. Die moeten het dan wat ons betreft met Den Haag verder gaan regelen", stelt de voorzitter van de wijkraad Sparrenburg.

Omlopen vanwege de nertsenfarm

Een van die ondertekenaars is Rini Boeijen. Als verwoed wandelaar geniet hij van zijn wijk aan de rand van Rosmalen en vlak bij de natuur. Maar vanwege de nertsenfarm past hij tegenwoordig zijn wandelingen aan.

"Ik had voorheen altijd mijn route langs de nertsenfarm, maar met dit weer is de stank daar niet te harden. Nu daar ook de corona nog overheen komt vind ik dit wel de druppel om de boel daar nu maar definitief en drie jaar eerder te sluiten. Daarom heb ik getekend en hoop ik dat er nu echt werk van gemaakt wordt."

Eigenaar Jos van Deurzen van nertsenhouderij Rios Mink wilde niet reageren op de bezwaren en op de actie van de Rosmalense wijkbewoners.