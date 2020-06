Twee jongens vragen meisje van 5 zichzelf te betasten in ruil voor een Happy Meal

De plek waar het gebeurde (foto: Google Streetview).

Twee jongens van 14 hebben zondag in Helmond een meisje van 5 jaar oud gevraagd haar broekje uit te doen en zichzelf te betasten. Dat gebeurde rond vier uur ’s middags in een plantsoen langs het Theo Driessenhof in Helmond door twee jongens van 14 jaar. De politie bevestigt dat de melding is binnengekomen, maar heeft geen signalen dat dit vaker is voorgekomen.

Vader Niels is erg geschrokken van het voorval. “Mijn dochter kwam zondag thuis en vertelde dat twee jongens haar hadden gevraagd haar broekje naar beneden te doen in ruil voor een Happy Meal. Daarna moest ze zichzelf betasten.”

Volgens de vader zijn er verschillende getuigen die dit hebben zien gebeuren. “Inmiddels is er een melding gedaan bij de politie en donderdag is er een afspraak om aangifte te doen.”

“De moeder van een van de jongens is al bedreigd door iemand"

Door met deze gebeurtenis naar buiten te treden wil Niels bereiken dat de jongens worden gestopt. “Ik wil niet dat dit nog een keer gebeurt. De jongens zijn hier in de buurt wel bekend vanwege pesten, maar ze hebben ook vaker dit soort dingen gevraagd.”

Meisje wil niet meer buitenspelen

Niels wil dat de politie de jongens oppakt voordat mensen uit de buurt voor eigen rechter gaan spelen. “De moeder van een van de jongens is al bedreigd door iemand. En die kant moeten we niet op. Die jongens moeten aangepakt worden.”

Het jonge meisje wil inmiddels niet meer in het plantsoen aan het Theo Driessenhof in de wijk Rijpelberg spelen. “Alleen met papa en mama voelt ze zich veilig”, vertelt Niels. “Ik weet niet wat ze hieraan overhoudt. Het is nog te vroeg om te zien wat de gevolgen zijn. We hebben natuurlijk wel gezegd dat ze nooit meer voor iets lekkers haar kleren uit moet doen."