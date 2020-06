Classic cars zijn in crisistijd niet aan te slepen in de 'speelgoedzaak voor grote mensen'

Door corona balanceren bedrijfstakken als de evenementenbranche, horeca en kermisexploitanten op de rand van de economische afgrond. Het CBS verwacht dat dit jaar het aantal werklozen verdubbelt en de verkoop van nieuwe auto’s is ingestort. Gaat het dan overal slecht? Nee! De verkoop van oldtimers gaat juist ‘skyhigh’. “Classic cars zijn niet aan te slepen”, bevestigen liefhebbers en bedrijven.

De eigenaar van E & R Classic Cars in Waalwijk wil Omroep Brabant heel graag te woord staan over de populariteit van oldtimers, maar door de drukte heeft hij nauwelijks tijd. “Misschien ergens in de avonduren”, is de eerste reactie van directeur en eigenaar Ernest Praag. Hij en zijn medewerkers zijn continu bezig om klanten te woord te staan én te helpen aan die ene klassieke auto die ze echt moeten hebben.