Jongeren brengen een bloemetje naar ouderen en daar worden ze allemaal blij van

Het was een leuke verrassing voor senioren in Son en Breugel toen woensdag de deurbel ging. Jongeren kwamen hen namelijk een plantje aanbieden. Omdat veel zomeractiviteiten door corona niet door kunnen gaan, wilden ze iets doen om de ouderen toch een beetje te steunen. Het werd een bloemetje.

Jongerenwerker Ali Alzubaidi was enorm verrast toen hij heel veel berichtjes kreeg van jongeren die zich wilden inzetten voor de ouderen. "Het is super dat we zo veel aanmeldingen kregen. En voor de jongeren is het ook goed omdat ze iets voor de maatschappij doen. Vol enthousiasme pakken ze dit initiatief op, ze vinden het echt leuk om bij de ouderen langs te gaan."