Veel wateroverlast na hevige onweersbuien in de omgeving van Helmond

Grote delen van de provincie hadden woensdagavond te kampen met flinke regenval. Vooral in de omgeving van Helmond veroorzaakte de regen op verschillende plekken overlast.

De Henri Dunanttunnel in Helmond, een doorgaande weg, kwam volledig blank te staan. Er werd uiteindelijk zelfs in gezwommen en gevaren. De Henri Dunanttunnel heeft een reputatie op dit gebied: in de volksmond wordt het de badkuip genoemd.

Vakkenzwemmen

Bij de Jumbo Mierlo-Hout en de Albert Heijn in Helmond konden de vakkenvullers aantreden met slippers. Ook daar stond de hele winkelvloer blank of kwam het water via het plafond naar beneden. In delen van Mierlo werden straten afgezet vanwege ondergelopen straten, kelders en huizen.