Wateroverlast vooral in de omgeving Helmond, later op de avond nog meer pittige buien

Foto: Mandy Aarts. Omgevallen boom in Asten (foto: Caroline Berkers) Waterpret in Schijndel (foto: Monique Prinsen) Helvoirt (foto: Bar Meesters/SQ Vision) Helmond (foto: Pim Verkoelen/SQ Vision) Mierloseweg Helmond (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision) Wateroverlast op meerdere plekken

Grote delen van de provincie hebben woensdagavond te kampen met flinke regenval. Vooral in de omgeving van Helmond zorgt de regen op verschillende plekken voor overlast. Later vanavond worden op diverse plekken in Brabant nog pittige buien verwacht.

De Henri Dunanttunnel in Helmond, een doorgaande weg, kwam volledig blank te staan. Volgens ooggetuigen staat het water er tot kniehoogte. De Henri Dunanttunnel heeft een reputatie op dit gebied: in de volksmond wordt het de badkuip genoemd.

Bij de Jumbo supermarkt in Mierlo-Hout konden de vakkenvullers aantreden met slippers. Ook daar stond de hele winkelvloer blank. In delen van Mierlo zijn straten afgezet vanwege ondergelopen straten, kelders en huizen.

Ook vanuit Heeswijk-Dinther en Roosendaal werden foto's en video's gestuurd van straten die onder water staan. In Asten is een boom omgevallen. Dat heeft verder niet voor schade gezorgd. De boom werd vrij snel weggehaald.

De ondergelopen straten worden niet door iedereen als een overlast ervaren. Op verschillende plekken, zoals in Den Dungen en Helmond trotseerden mensen het water met opblaasbare beesten.

