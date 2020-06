Gewapende overval op supermarkt Jan Linders in Sint Anthonis

Begin januari werd de supermarkt ook al overvallen. (Foto: Marco van den Broek / SQ Vision Mediaprodukties)

Supermarkt Jan Linders aan De Merret in Sint Anthonis is woensdagavond overvallen. Twee daders hebben winkelpersoneel bedreigd met een wapen. Ze hebben een greep in de kassa gedaan. Daarna is het duo gevlucht.

Rond kwart voor negen vond de overval plaats. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie ging in de buurt op zoek naar de daders.

Signalement

Een van de daders is lichtgetint en zo'n 1,80 meter lang. Hij is rond de 25 jaar oud. Deze dader is gevlucht in de richting van de Molenstraat. Het signalement van de tweede dader is nog niet bekend.

De politie doet onderzoek in de Jan Linders. (Foto: Marco van den Broek / SQ Vision Mediaprodukties)

De politie roept op zelf de daders niet te benaderen en geen actie te ondernemen. Als de daders worden gezien, dan wordt verzocht te bellen met het alarmnummer 112.

Eerder overvallen

Begin januari werd de supermarkt ook al overvallen. De dader sloeg toen ook op de vlucht.