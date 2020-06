'Van veur tot achter één groot zwembad!': waterballet in Patricks nieuwe huis in Someren

Patricks huis staat blank. Volgende Vorige 1/2 Patricks huis staat blank.

De pechvogel van de dag qua wateroverlast gaat deze woensdagavond zonder twijfel naar Patrick Dircks uit Someren. Hij is sinds dinsdag de trotse bezitter van een huis aan de Munnekenstraat in Someren, ware het niet dat zijn woonkamer momenteel eerder lijkt op een vijver dan een fijn woongedeelte.

“Het is één grote ellende, gewoon kut met peren”, briest Patrick. “Ik heb de woningbouwvereniging woCom gebeld, maar via zo’n nevenbedrijf kreeg ik te horen dat de calamiteitendienst maar tot 22.00 werkt en dat ze zogenaamd Someren niet in kunnen komen. Nou: er rijden hier gewoon auto’s door de straat.”

“Echt álles is nat”, vervolgt hij. “Het water kwam door de stopcontacten naar binnen dus ik heb de stroom af moeten sluiten. En nu zit ik dus in het donker, ja.”

Laaiend

“Ik ben laaiend, want dit is achterstallig onderhoud. Het water komt via het balkon van mijn bovenbuurvrouw bij mij naar binnen. Die regenbui is overmacht, maar WoCom moet dit gewoon repareren.”

Tot overmaat van ramp zou er woensdag een nieuwe vloer in zijn woning worden gelegd. “Die heb ik al afgebeld, want dat heeft geen nut. Het is hier van veur tot achter één groot zwembad.”