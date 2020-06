Auto rijdt tegen boom en belandt in de sloot in Schijndel: twee zwaargewonden

De auto belandde in een sloot. (Foto: Bart Meesters / SQ Vision)

Bij een verkeersongeluk op de Steeg in Schijndel zijn woensdagavond twee zwaargewonden gevallen. Een auto is via een boom in een sloot beland. De twee inzittenden zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht.

Rond tien voor tien ging het mis tijdens het slechte weer in het buitengebied van Schijndel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Er waren in ieder geval geen andere voertuigen betrokken bij het ongeluk.

Twee traumahelikopters opgeroepen

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Twee traumahelikopters werden opgeroepen maar vanwege het slechte weer konden die niet ter plaatse komen. Wel kwam een traumateam per ambulance ter plaatse.

