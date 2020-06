Vliegverkeer Eindhoven Airport hervat na radiostoring

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport en Vliegbasis Eindhoven is donderdagochtend om zeven uur hervat. Het vliegverkeer werd daar woensdagmiddag rond vier uur stilgelegd vanwege een radiostoring.

De storing in de radioverbinding had tot gevolg dat de luchtverkeersleiding in de verkeerstoren niet kon communiceren met piloten. Een veilige landing kon daardoor niet worden gegarandeerd.