Ramptoeristen vermaken zich kostelijk in ondergelopen tunnel: 'Och vrouwke toch'

Deze vrouw reed zich vast in de tunnel.

De wateroverlast in Helmond trok veel bekijks van mensen die hun ogen niet konden geloven. De Henri Dunanttunnel onder het spoor in het centrum van de stad was helemaal ondergelopen. En dat leverde beelden op van stuntmannen die het water probeerden te trotseren, maar ook van mensen die vast kwamen te zitten met hun auto in het hoge water.

Daarna namen de watersporters het over en werd er gezwommen en gevaren in het normaal zo drukke centrum van Helmond.

Wachten op privacy instellingen...

Op Dumpert.nl staan meer video's van de Henri Dunanttunnel. En het commentaar is niet van de lucht: 'Da gaat wel . Ohhhh sukkel! Ohhh nee mongol!'

Foto: Pim Verkoelen/SQ Vision

Foto: Pim Verkoelen/SQ Vision