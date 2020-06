Schade opnemen en schoonmaken na nieuwe hoosbuien

Voor de tweede ochtend op rij is het schoonmaken geblazen in Brabant na enorme hoosbuien. Woensdagavond was het flink raak in de regio Helmond. Donderdag is een dag om de schade op te nemen en alles weer schoon te maken.

Sander Steinmann uit Mierlo kreeg heel veel water binnen woensdagavond. Via het platdak stroomde het water door de lampen zijn huis aan de Burgemeester van Lokvenstraat in. De schade is aanzienlijk.

In z'n badjas

Harrie is vroeg opgestaan om de straat voor z’n huis aan de Neerakker in Mierlo weer schoon te maken. In z’n badjas is hij al vroeg buiten om met de tuinslang alle rommel weg te spuiten.

Verderop in de straat hebben zandzakken hun werk gedaan: het water is niet naar binnen gelopen.

Zandzakken voor de deur.

Helaas geldt dat niet voor de auto’s in de straat. Het water stond woensdagavond zo hoog dat het sommige auto’s inliep.

Water in de auto.