Demelza (18) helpt vrouw in gestrande BMW uit ondergelopen tunnelbak: 'Kon het niet aanzien'

De telefoon van Demelza Busschers (18) uit Helmond was donderdagochtend overbelast. Ze kreeg talloze reacties op het filmpje waarin ze een vrouw helpt die met haar auto in het water is gestrand in de Nelson Mandela spoortunnel bij het station.

Wachten op privacy instellingen...

Enorme hoosbuien hadden woensdagavond de tunnelbak onder water gezet. “Ik stond samen met mijn vriendin Senna te kijken naar al die auto’s die toch door het water reden”, vertelt Demelza. “Toen kwam er een vrouw in een BMW aanrijden. Heel langzaam. En wij zagen al dat het niet ging lukken.”

"Och vrouwke toch! En nog schakelen ook!"

In het filmpje dat iemand anders heeft gemaakt, hoor je de twee vriendinnen commentaar geven: "Och vrouwke toch! En nog schakelen ook!"

Ze zijn verbaasd dat de vrouw zomaar het water inrijdt, terwijl dat behoorlijk diep is. In het filmpje hoor je dat Demelza en Senna meteen besluiten om de vrouw te gaan helpen: “Wilt u op onze spullen passen?” , vragen ze aan de vrouw die filmt. En daarna gaan ze naar beneden. “We konden het niet aanzien. We gaan er maar in, zeiden we. "

Demelza (rechts) en Senna zijn drijfnat na het helpen van gestrande automobilisten.

Demelza rolt vervolgens haar broekspijpen op en gaat samen met Senna het water in. “We stonden tot onze knieën in het water. En eigenlijk kregen we die auto heel makkelijk uit het water.”

"Geweldig dat jullie dit doen, zei ze.”

De vrouw had geen water in de auto, zoals bij sommige andere auto’s, maar de motor wilde niet meer starten. “Die vrouw was heel dankbaar. Geweldig dat jullie dit doen, zei ze.”

Demelza en Senna brachten uren door bij de tunnelbak en hielpen ook nog andere automobilisten uit het water. Daarna kregen drijfnatte meiden van de politie een warmtedeken om even bij te komen.

Laat op de avond, toen ze eindelijk thuis was, kon Demelza er nog geen genoeg van krijgen en keek ze, met spierpijn in haar kuiten, het filmpje nog eens terug.

Wachten op privacy instellingen...