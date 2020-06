Schietpartij in huis Roosendaal, dader op de vlucht

De Kalsdonksestraat in Roosendaal (foto: Google Streetview).

In een huis aan de Kalsdonksestraat in Roosendaal is woensdagavond waarschijnlijk geschoten. Een bewoner meldde de schietpartij bij de politie. Agenten namen een kijkje en vermoeden dat dit klopt. Ook is er mogelijk ingebroken in een van de kamers van het pand.

Maaike Cnossen Geschreven door

De melding kwam rond elf uur binnen. De politie heeft alle bewoners uit het huis gehaald en daarna de woning doorzocht op zoek naar een mogelijke dader. Ook werden op deze manier sporen veiliggesteld.

De dader werd niet aangetroffen, wel werden er aanwijzingen gevonden dat er geschoten is. Er raakte niemand gewond. Volgens de bewoners is de dader gevlucht.