Berry wilde ooit voetballer worden, maar hij slaagde met twee keer cum laude aan de universiteit

De studietijd van Berry Versmissen (26) was lang maar succesvol. Na een hbo-opleiding, slaagde hij jaren later aan de Tilburg University cum laude voor niet één, maar voor twee masters tegelijk. En dat terwijl hij in eerste instantie aan een voetbalcarrière dacht.

Ista van Galen Geschreven door

“Op de middelbare school heb ik lange tijd op hoog niveau gevoetbald. Daar lagen mijn ambities. Niet op school.” Berry zat bij de jeugdopleiding van FC Eindhoven, totdat die plotseling failliet ging.

"Ik had weer iets waar ik goed in kon zijn."

“Dat was erg moeilijk. Vanwege ook nog eens verschillende blessures bedacht ik me dat het misschien eens tijd was om die ambitie in te ruilen voor een andere”, vertelt Berry. Hij ging zich volledig op zijn studie richten en merkte dat hij beter was dan hij dacht.

Berry begon met de hbo-opleiding Small Business & Retail Management in Eindhoven. “Bij die studie kwamen opeens goede punten kijken. Dat maakte het wat makkelijker: ik had weer iets waar ik goed in kon zijn."

Daarna volgde Berry aan de universiteit een pre-master en een extra wiskundevak, zodat hij daarna een universitaire master zou mogen doen. “Aan het begin van de pre-master zei ik dat ik het maximale uit mezelf wilde halen. Het ging uiteindelijk zo goed dat ik die met gemiddeld een 8 afsloot. Toen wilde ik kijken wat er nog meer in zat.”

"Ik maakte van cum laude slagen mijn nieuwe doel.”

Hij koos voor niet één, maar twee masters: Marketing Management en Marketing Analytics aan de Tilburg University. “Daardoor had ik iedere periode 1 of 2 vakken meer dan de andere studenten.”

Je zou denken dat Berry daardoor bijna geen vrije tijd meer over had, maar dat viel reuze mee. “Ik bleef gewoon sporten en zag mijn vrienden nog regelmatig. Alleen tijdens tentamenperiodes sloot ik mezelf altijd twee weken op om te studeren.”

Cum laude voor zijn masters slagen was in de eerste instantie niet het doel. “Ik wilde ze überhaupt gewoon halen. Maar na de eerste twee tentamenperiodes zag ik dat ik er heel goed voor stond. Ik maakte van cum laude slagen mijn nieuwe doel”, vertelt Berry.

"Het was wel even spannend."

Voor beide masters stond hij uiteindelijk een 8,2 gemiddeld. Maar vervolgens moest hij voor zijn thesissen ook nog minimaal een 8 halen. “Dat was wel spannend. Maar het is gelukt: voor het afstudeeronderzoek voor Marketing Management een 8 en voor Marketing Analytics een 8,5.”

Berry heeft zijn succes nog niet gevierd, maar een volgend doel heeft hij wel alvast gesteld: “In deze uitdagende periode een zeer leuke baan vinden die bij me past, bijvoorbeeld als trainee op het gebied van consultancy of management.”