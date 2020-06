Marjolein herstelde thuis van corona en liep daardoor gespecialiseerde hulp mis

Marjolein Pauly en Roel Smulders (foto: Tonnie Vossen) vergroot

Toen Marjolein Pauly (30) uit Eindhoven zich met ernstige vermoeidheidsklachten bij haar huisarts meldde, stuurde hij haar met een paracetamol naar huis. Ze dacht dat ze na weken thuis genezen was van een coronabesmetting, maar al na drie dagen moest ze haar werk weer opgeven. Pas toen ze zelf op onderzoek uitging, vond ze de juiste hulp bij een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in coronaklachten.

"Haar verhaal greep me aan omdat ze zonder professionele nazorg naar huis was gestuurd terwijl er een groot landelijk netwerk is van gespecialiseerde hulpverleners", zegt fysiotherapeut Roel Smulders.

Happend naar adem somt Marjolein de klachten op die ze overhield aan haar ziekte. "Ik hoestte niet mijn longen maar mijn ziel uit mijn lijf. Het deed pijn en het gaf een branderig gevoel." Slapen is nog steeds een probleem en ze is kortademig. Terwijl ze voor de ziekte urenlange wandelingen maakte, komt ze nu niet verder dan korte ommetjes van tien minuten.

Dankzij gespecialiseerde hulp boekt ze inmiddels lichte vooruitgang. Roel Smulders volgde als longfysiotherapeut een nascholing in de behandeling van coronapatiënten en begeleidt haar met oefeningen en tips. Hij was geschokt toen hij haar ontmoette. "Haar klachten waren heel ernstig, vergelijkbaar met iemand die vanwege een coronabesmetting op de intensive care heeft gelegen."

Maar Marjolein had niet in het ziekenhuis gelegen en liep daardoor goede nazorg mis. Roel Smulders: "We hebben een landelijk dekkend netwerk waar 950 longfysiotherapeuten bij zijn aangesloten die allemaal een nascholing hebben gevolgd in coronaklachten. Een patiënt hoeft zijn postcode maar in te toetsen om de dichtstbijzijnde fysiotherapeut in dat netwerk te vinden."

Voor het eerst voelt Marjolein zich nu serieus genomen. "Dat is fijn want het is een rollercoaster." Ze beseft dat ze nog een lange weg te gaan heeft, hoe moeilijk dat ook is. "Ik heb niet het karakter om te gaan zitten en niks te doen. Of zoals Roel het uitdrukt: ik word rusteloos van rust zoeken."

Marjolein is na haar coronabesmetting constant buiten adem:

