Vanuit een reuzenrad naar een voorstelling kijken: 'Intiem theater voor iedereen!'

Piet Menu met het mini-reuzenrad.

Een theatervoorstelling ‘coronaproof’ bekijken vanuit een achttien meter hoog reuzenrad. In september kan dat tijdens de voorstelling ‘Radman’ van Het Zuidelijk Toneel. Artistiek leider Piet Menu bedacht zelfs een speciaal mini-reuzenrad om alvast te oefenen.

Lola Zopfi Geschreven door

Straks komt er een echt reuzenrad in Tilburg te staan waar bezoekers in kunnen voor een theaterervaring vanuit de lucht. Maar Piet Menu laat alvast zijn prototype zien. “Zo stimuleer je toch een beetje de fantasie. En we kunnen ook kijken hoe we het gaan aanpakken. Je wilt een verhaal vertellen, maar je moet er rekening mee houden dat je publiek steeds rondjes draait.

“Je probeert natuurlijk te redden wat er te redden valt."

De coronacrisis kwam voor de creatieve sector hard aan. Menu moest met zijn theatergezelschap honderden uitvoeringen afzeggen. Toch blijft hij positief. “Je probeert natuurlijk te redden wat er te redden valt. Dat betekent dat we ons constant moeten aanpassen nu. Zo kijken we naar een plan B om een voorstelling toch door te laten gaan en een voorbeeld is dus dit reuzenrad.”

Het is een alternatief om toch een voorstelling te kunnen ervaren. Maar volgens Menu is het is niet altijd makkelijk om het uit te voeren. “Je wilt iets origineels bedenken, maar het moet ook financieel haalbaar zijn. We moeten daarom zeker weten dat er ook mensen naar een voorstelling komen kijken.”

Piet Menu demonstreert hoe zijn voorstelling er uit gaat zien:

Publiek dat straks komt kijken krijgt gaat eerst omhoog in een gondeltje. Vervolgens kun je boven gaan speuren naar elementen van het verhaal met een verrekijker. Op je hoofd heb je een koptelefoon waarmee je kan luisteren.

"Zo krijgen mensen straks toch hun portie cultuur. "

Op deze manier een verhaal ervaren heeft veel voordelen, stelt Menu. “Dit is intiem theater dat voor iedereen, van jong tot oud, leuk kan zijn. Pas als je terugkeert naar beneden, ga je weer terug naar het alledaagse leven.”

Ondanks de vele afgelaste shows, is Piet ervan overtuigd dat de creatieve sector nog steeds overeind staat. “Theater is een kunstvorm die duizenden jaren oud is. De coronacrisis zal er niet voor zorgen dat dat ineens van de aardbol verdwijnt. Ook tijdens de crisis blijft deze sector borrelen want er komen heel veel creatieve ideeën zoals deze. Zo krijgen mensen straks toch hun portie cultuur. "

De première van Radman is op 4, 5 en 6 september in Eindhoven. Daarna staat het reuzenrad ook in Breda en in Tilburg.