Wielcriterium Daags na de Tour gaat definitief niet door

Het wielercriterium van Boxmeer, Daags na de Tour genoemd, gaat niet door. Het criterium zou aanvankelijk, mits het geoorloofd was, ook dit jaar, een dag na afloop van de Ronde van Frankrijk in september worden verreden.

De organisatie meldt echter dat het "na veel wikken en wegen" de editie alsnog van de agenda heeft gehaald. "Het was een zware beslissing die ik met pijn in het hart moest nemen, maar het kon niet anders", zegt rondevoorzitter Pierre Hermans.

"Het gezondheidsaspect was het belangrijkste discussiepunt. Nu het besluit er ligt is er in elk geval voor iedereen duidelijkheid. We kunnen ons nu richten op maandag 26 juli volgend jaar, de nieuwe datum van de 46ste Daags na de Tour."