Lokroep van hitsige kikkers houdt Anne al nachtenlang uit haar slaap

Kikkers zorgen voor gespreksstof in Vught. Anne laat de amfibieënkenner de kikkervijver voor haar huis zien

Het is weer de tijd van de kwakende kikkers. Vooral als je bij een sloot of een plas woont kun je ze nachtenlang horen. Niet iedereen kan dat waarderen. Anne Reijns woont bij de grote vijver tussen de Wilhelminasingel en de Emmasingel in Vught. Al nachtenlang wordt ze door het gekwaak uit haar slaap gehouden.

"Ik heb niks tegen kikkers, maar ik kan er serieus niet van slapen. Ik woon hier al vijftien jaar, maar ik heb er andere jaren nooit last van gehad. Het lijkt wel of dit een ander soort kikker is met een ander geluid. Het liefst zou ik 'm vangen en verplaatsen, maar hij is wel hoorbaar, maar niet zichtbaar", vertelt Anne bij de vijver voor haar huis.

Luidruchtige poelkikker

Sietske van Maren van de Stichting Natuur en Milieu Vught is op de fiets vanuit Cromvoirt even langsgekomen om te luisteren om welke kikker het gaat. Natuurlijk laat de kikker zich nu niet horen, maar als Anne het geluid nadoet, concludeert de amfibieënkenner dat het om de kleine groene kikker, oftewel de poelkikker gaat.

"Dat is een kikker die inderdaad een doordringend, roffelend geluid laat horen. Dat doet hij om vrouwtjes te lokken. Dat duurt nog een paar weken en dan laat hij zich het hele jaar niet meer horen. Verplaatsen is verboden en drastischere maatregelen zijn helemaal uit den boze, want amfibieën zijn in Nederland beschermd. Maar dat verplaatsen moet je ook niet willen, want het hoort zo bij de natuur en laten we daar vooral blij mee zijn", stelt de kikkerdeskundige.

Slapeloze nachten

Hoewel Anne er slapeloze nachten door heeft, is ze het wel eens met deze natuurvriendelijke woorden en neemt ze zich andere maatregelen voor.

"De kikker verplaatsen kan niet en dus zal ik de komende week mijn bed verplaatsen van de kamer aan de vijverkant naar een kamer aan de andere kant van het huis. Het heeft ook wel wat, zo'n kikker die voor nieuwe kikkertjes zorgt. Alleen jammer dat hij dat zo luidruchtig en 's avonds en 's nachts moet doen."