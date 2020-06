A16 richting Breda weer open na ongeluk met twee vrachtwagens

De A16 is vrijdagochtend lange tijd dicht geweest vanaf knooppunt Klaverpolder in de richting van Breda. Rond negen uur gebeurde er een ongeluk met twee vrachtwagens bij Zevenbergschen Hoek. Er raakte niemand gewond. "Gelukkig alleen blikschade", meldde een inspecteur van Rijkswaterstaat vanaf de plek van het ongeluk.

Wanneer je vanaf knooppunt Klaverpolder richting Breda wilde, was het advies de richting Roosendaal te volgen, via de A17 en de A58. Verkeer vanuit Rotterdam kon het beste omrijden via de Heinenoordtunnel (A29). Dat is inmiddels niet meer nodig.