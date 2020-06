Maak de bomvolle Betty Burger voor Vaderdag en win een BBQ-pakket

Betty Burger voor Vaderdag. vergroot

Heb je nog een beetje last minute-inspiratie nodig voor Vaderdag? Betty van de Oetelaar heeft een nieuw recept, speciaal voor op de barbecue. Welke vader wil dat nou niet? En je kan ook nog eens een mooi barbecuepakket winnen voor je vader!

Nicole Melchers Geschreven door

"Een tien! Een tien op de schaal van Betty!", gilt Betty als ze haar zelfbedachte hamburger proeft. Zoals we Betty kennen is het geen gewone hamburger natuurlijk. Hij is gevuld met cheddarkaas en ingepakt met bacon. Een heerlijke hamburger om je vader mee te verrassen op Vaderdag.

Bekijk hier hoe je de Betty Burger voor Vaderdag maakt! Onder de video staat meer uitleg over de winactie.

Wachten op privacy instellingen...

Ingrediënten

Gehakt

Paneermeel

Peper

Zout

Een gesnipperd uitje

Knoflook

Zoetzure saus

Cheddarkaas

Plakjes bacon

Voor de garnering: een broodje, sla en tomaat

Hamburgers met een Betty sausje

Breng het gehakt eerst op smaak. Betty doet dat met paneermeel, een gesnipperd uitje, peper, zout, knoflook en een scheutje zoetzure saus.

Dit gaan we mengen. Maak een bolletje en sla deze een beetje plat. Duw met je vingers en klein kuiltje in het gehakt. Daar prop je dan zoveel mogelijk cheddarkaas in. Hetzelfde doe je met de bovenkant. Zet de bovenkant op de onderkant en plak de randjes goed dicht.

Vervolgens leg je de plakjes bacon in de vorm van een zonnetje op een bord. Leg de burger in het midden van de bacon en vouw de plakjes naar boven toe dicht.

Dan is het tijd om te gaan barbecueën. Het kan ook in een grillpan of koekenpan natuurlijk. Maar van de barbecue is de burger echt het lekkerst! Er zit veel vlees in en de kaas moet kunnen smelten. Dus leg de burger niet op ’t heetste plekje van de barbecue en laat het zachtjes garen. Keer regelmatig om. Maak de burger af met een lekker broodje, sla en tomaat.

Win een Brabander BBQ-pakket

Wil jij een BBQ-pakket winnen voor je vader? Compleet met stoer schort, keukendoek en ovenhandschoen? Laat dan in de reacties op onze Facebookpagina weten waarom jouw vader de allerliefste is! Het BBQ-pakket is ook te vinden op onze website: ikbeneenbrabander.nl.

Meer recepten van Betty zien? Kijk dan eens op ons YouTube-kanaal!