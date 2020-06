Inbrekers ontwaken uit 'coronaslaap', binnen drie weken weer op het oude niveau

Het aantal inbraken in Brabant stijgt weer, terwijl inbrekers zich op het hoogtepunt van de coronacrisis juist opvallend rustig hielden. Dit blijkt uit onderzoek van verzekeraar Interpolis in Tilburg. Met de InbraakBarometer kan de verzekeraar het risico op een woninginbraak voorspellen. Op basis van die gegevens verwacht de verzekeraar dat het inbraakrisico binnen drie weken weer 'op het oude niveau zit'.

De trend die de Tilburgse verzekeraar signaleert, wordt onderstreept door de politie. "Als de trend van de afgelopen twee weken zich voortzet, dan zitten we deze maand weer op evenveel woninginbraken als in juni vorig jaar", zegt Sybren van der Velden, landelijk projectleider Woninginbraak bij de Nationale Politie.

In deze wijken is het inbraakrisico het hoogst volgens de InbraakBarometer:

Deze cijfers zijn volgens een woordvoerder van Interpolis vergelijkbaar met het inbraakrisico in Noord- en Zuid-Holland. Hoog dus. "Brabant draait mee in de top", zegt hij.

Risico daalde tot nul Opvallend noemt hij het dat in de eerste drie weken van mei het inbraakrisico in Brabant zelfs daalde naar nul. Dit betekent overigens niet dat er helemaal niet werd ingebroken. Het inbraakrisico wordt gebaseerd op gegevens van schademeldingen, gegevens van politie en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

"Wanneer mensen veel van huis zijn en wanneer er in bepaald gebied sprake is van een inbraakgolfje dan zie je het inbraakrisico stijgen. Daarvan is nu dus op veel plekken sprake. We zien dat het aantal postcodes met een verhoogd inbraakrisico is verdubbeld", legt de woordvoerder uit.