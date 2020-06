Masturberende man met pepperspray tot bedaren gebracht in Geertruidenberg

Archieffoto: Rob van den Broek vergroot

Een 28-jarige man uit Geertruidenberg is donderdagavond opgepakt nadat hij voor een huis zijn broek had laten zakken en zichzelf aan het bevredigen was. De geschrokken bewoonster belde de politie. Tegen agenten riep de man dat hij zich zou verzetten bij een arrestatie. Met pepperspray werd hij tot bedaren gebracht.

De bewoonster merkte eerder op de avond dat een onbekende man al enkele keren langs haar woning reed. Op een gegeven moment stond hij voor de deur en liet hij zijn broek zakken. Vervolgens begon hij te masturberen.

De bewoonster belde daarop de politie en gaf een signalement van de dader. Even later is de man in zijn huis in Geertruidenberg aangehouden. Hij zit nog vast.