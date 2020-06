'Een soort tweede begrafenis', nabestaanden herdenken coronaslachtoffers in Grote Kerk in Breda

Luuk en Angela Peters bij de gedenkhoek in de Grote Kerk in Breda. (foto: Raoul Cartens) vergroot

Het altaar in de drie noordelijke nissen van de Grote Kerk in Breda raakt steeds verder gevuld met foto's en kaarsen. Familie en vrienden kunnen hier hun geliefden herdenken die in coronatijd zijn overleden. "Door de crisis hebben ze een heel sobere uitvaart gekregen, waarbij de aanwezigen elkaar niet mochten aanraken om te troosten. Dus ik denk dat deze plek erg belangrijk is voor de verwerking", zegt directeur Marieke Wiegel van de Grote Kerk.

Twee foto's, kindertekeningen en veel kaarsen staan op het altaar, bedoeld om Jan Peters uit Breda te gedenken. Hij bezweek begin april op 53-jarige leeftijd aan het coronavirus. Echtgenoot, vader van zoon en dochter, leraar bij Avans Hogeschool, NAC-fan en vooral levensgenieter. De buurt nam op indrukwekkende wijze afscheid toen de rouwstoet zijn huis passeerde.

Huiskamer

De gedenkhoek is niet alleen voor coronaslachtoffers, maar voor iedereen die tijdens de crisis is overleden. Want voor alle nabestaanden geldt dat het afscheid veel soberder was dan buiten coronatijd. "We willen als huiskamer van Breda die families en vrienden een plek geven om hun dierbaren te gedenken", licht Wiegel toe.

Echtgenote Angele en zoon Luuk gaven Jan Peters uit Breda een speciaal plekje in de gedenkhoek:

De gedenkhoek heeft nog lege plekken, maar dat vindt de directeur geen probleem: "Het is natuurlijk iets uit de persoonlijke levenssfeer, dus je moet misschien over een drempel heen. Maar het hele idee van het altaar is dat het organisch groeit. Mensen hebben de vrijheid om hier te komen. Om even te zitten, een kaarsje te branden of om een bloem neer te leggen als deel van het rouwproces."