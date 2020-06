Wat rijdt daar voor een auto? Lightyear test zonnedak op Tesla en Volkswagen

Het zonne-dak in de Tesla-testauto (Foto: YouTube). vergroot

Start-up Lightyear in Helmond test de komende tijd het door dat bedrijf ontwikkelde zonnedak op twee elektrische auto’s: Tesla model 3 en de Volkswagen Crafter LCV. Om het rendement te meten rijden deze testauto’s met zonnedak de komende tijd in de omgeving van Helmond en op andere Brabantse wegen.

Het bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling van auto’s die op zonne-energie rijden en deze energie zelf via het dak opwekken. De technologie is verwerkt in het dak. Behalve het rendement dat de zonnecellen opleveren tijdens het rijden, onderzoekt het Lightyear ook de betrouwbaarheid tijdens verschillende omstandigheden, de waterdichtheid en de schokbestendigheid van het systeem.

Het Helmondse bedrijf wil eind van het jaar met een eigen ontwikkelde modelauto van de Lightyear One de weg op gaan voor de nodige testritten. In de toekomst is het bedrijf van plan een gezinsauto te ontwikkelen die op zonne-energie rijdt.

Lightyear is in 2016 opgericht door oud-studenten van de Technische Universiteit in Eindhoven, die in het Solar Team Eindhoven zaten. Het Helmondse bedrijf heeft inmiddels meer dan honderd werknemers, waaronder oud-personeel van Tesla en Ferrari.