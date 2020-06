Afstand houden in de supermarkt: vooral in de kleine winkels gaat het vaak mis

Een man voor de Jumbo in Oirschot Mensen moeten voor de Lidl wachten om naar binnen te gaan. De Jumbo in Son en Breugel. Volgende Vorige vergroot 1/3 Een man voor de Jumbo in Oirschot

Er wordt steeds meer geklaagd over hoe het eraantoe gaat in supermarkten. Mensen houden geen afstand meer en de verplichte winkelwagentjes worden vaak niet schoongemaakt. Maar is dat ook echt zo? Een bezoek aan verschillende supermarkten in Son en Breugel, Best, Oirschot, Eindhoven en Best laat zien dat dit inderdaad het geval is. Vooral in kleine winkels gaat het vaak mis.

Ista van Galen Geschreven door

Het is inmiddels drie maanden geleden dat supermarkten nieuwe maatregelen moesten doorvoeren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo mag er per vierkante meter nog maar één klant naar binnen en is het gebruik van een winkelwagentje of -mandje verplicht. En natuurlijk moet je in de winkel anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Het desinfecteren van de winkelwagens en mandjes is niet verplicht, maar wordt in sommige supermarkten door het personeel gedaan, vooral als het druk is. Maar bij het merendeel van de winkels moet je ze zelf schoonmaken. Dan staat er naast de wagentjes papier en schoonmaakmiddel. Maar dat gaat niet overal soepel.

Desinfectiespray staat klaar voor de Aldi in Son en Breugel (foto: Ista van Galen). vergroot

Bijvoorbeeld bij een Albert Heijn en de Jumbo aan De Loop in Oirschot. In de buurt van de ingang staan rijen winkelwagens. Een stukje verderop staan spullen om ze te desinfecteren. Maar als het druk is ontstaan er zo opstoppingen en kunnen mensen de winkel niet meer op hun gemak in of uit lopen. Overigens maakt lang niet iedereen de wagen voor gebruik schoon.

Opstopping voor de Albert Heijn in Oirschot (foto: Ista van Galen). vergroot

Toezicht bij de ingang

Het is verplicht dat iedereen een eigen winkelwagen heeft, maar in sommige gevallen gaat dat nog wel eens mis. Koppels proberen vaak toch nog even samen door de toegangspoortjes te glippen met maar één karretje. Als er niemand toezicht houdt, lukt dat ze.

Bij de Albert Heijn aan het Wilhelminaplein in Best lijkt alles goed geregeld. Buiten staat een medewerker, Tim, die alle gebruikte karretjes schoonmaakt en toezicht houdt. Regelmatig probeert iemand naar binnen te lopen zonder een winkelwagen te pakken, maar hij roept ze steeds vriendelijk terug. “Ik merk dat mensen het lastig vinden. Ze proberen toch nog vaak naar binnen te lopen zonder wagentje of met z’n tweeën met één wagentje”, vertelt Tim.

Tim maakt alle gebruikte karretjes schoon (foto: Ista van Galen). vergroot

Afstand houden in de winkel

Buiten gaat het houden van afstand volgens Tim goed, maar binnen is het anders. “Het is een kleine winkel, dus afstand houden lukt mensen vaak niet. Als het druk is lopen mensen vlak naast elkaar. Alleen bij de kassa’s wordt nog echt afstand gehouden. Daar staan markeringen op de grond”, zegt Tim.

Bij de Lidl een paar meter verderop gaat het minder georganiseerd. Zijn de winkelwagens op, dan moeten de mensen buiten wachten. Maar een duidelijke rij is er niet. Binnen zet de chaos door: de smalle paden worden geblokkeerd door onbemande karretjes die mensen hebben achtergelaten om overal even snel tussendoor te kunnen glippen. Hier wordt nauwelijks afstand gehouden.

Dit is in bijna alle kleine winkels het geval. Daar zijn de gangpaden niet breed genoeg om met meerdere mensen doorheen te lopen. Wil je echt afstand houden, dan moet je heel veel geduld hebben. En dat heeft lang niet iedereen.