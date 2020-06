29 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe spoortunnels in Rijen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De overheid gaat flink investeren in twee nieuwe spoortunnels in het stationsgebied in Rijen. De tunnels moeten twee bestaande spoorwegovergangen vervangen, waardoor meer treinen op het spoor tussen Tilburg en Breda kunnen rijden. Het Rijk trekt daar 29 miljoen euro voor uit.

Door de tunnels moet er bovendien een veiligere situatie ontstaan, fietsers zijn straks immers niet meer afhankelijk van spoorwegovergangen. Ook komen er in Rijen nieuwe perrons en nieuwe fietsenstallingen.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Mooi om hier samen met de regio twee vliegen in één klap te slaan. Meer treinen voor reizigers tussen Breda en Tilburg, terwijl bewoners lekker door kunnen fietsen zonder voor dichte spoorbomen te staan.”

Ook de gemeente Gilze en Rijen en de provincie doen een duit in het zakje. Hoeveel zij meebetalen is onduidelijk.