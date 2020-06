Brabant gaat verdroging en wateroverlast aanpakken, volgens de PVV is Forum overgelopen naar links

Droogte bij bij het Vresselse Bosch (foto: Kevin Cordewener) vergroot

Provinciale Staten willen ruim dertig miljoen euro uittrekken om verdroging en wateroverlast tegen te gaan. Met dat geld kan het probleem zelf niet worden opgelost, het is bedoeld om samen met andere organisaties een allesomvattend plan te maken. De uitvoering kost vele malen meer, maar dat komt later.

Jan de Vries Geschreven door

Geen enkele partij twijfelde eraan dat er sprake is van klimaatverandering. Tijden van grote droogte en wateroverlast zullen elkaar gaan afwisselen. Water wordt hét thema van de komende jaren.

Vloeibare goud

Edith van Dijk van de PvdA zei het zo: “We moeten ons afvragen hoe lang het nog normaal is dat er water uit de kraan komt. Water is het vloeibare goud." Hermen Vreugdenhil van ChristenUnie/SGP: “Dit wordt het belangrijkste onderwerp van de komende tijd.”

Gedeputeerde Peter Smit (Forum voor Democratie) benadrukte dat er anders over water moet worden nagedacht: “Wij zijn een land dat gewend is water af te voeren. Nu moeten we water gaan vasthouden.”

Hij erkende dat het plan dat hij nu als basis voor zijn beleid gebruikt, is gemaakt door zijn voorganger Rik Grashoff van GroenLinks. Smit: “Ik beschouw het als een luxe dat ik van mijn voorganger een dossier heb gekregen dat zo goed is voorbereid. Het is een goed stuk waar wij mee aan de slag kunnen gaan.”

Wachten op privacy instellingen...

Ondanks die eensgezindheid over het grote belang van het onderwerp probeerden partijen er toch een politiek spelletje van te maken. Dat komt omdat Forum van Democratie zich eerder heeft ontpopt als een klimaatontkenner. Dat werd later teruggedraaid. Forum erkent wel dat er een klimaatprobleem is, maar is er niet van overtuigd dat dat door mensen wordt veroorzaakt.

Klimaatontkenner Alexander van Hattem van de PVV maakte er een nummer van. Hij vindt dat Forum overgelopen is naar de linkse vijanden. Hij bleef de fractie van Forum uitdagen om bepaalde uitspraken te doen, maar Forum-woordvoerder Frank Duijs kapte het af: “Klimaatverandering is er altijd geweest en daar moet je iets tegen doen,” zei hij.

Sluipmoord

Van Hattem hield niet op. Hij wierp zich op als pleitbezorger voor boeren die volgens hem de dupe zijn van de plannen. Volgens de PVV’er wordt er onder boerengrond water weggehaald ten gunste van natuurgebieden. Hij zocht de grenzen op met een verwijzing naar Tweede Kamerlid Thierry Baudet van Forum toen hij zei: “Forum doet mee aan een sluipmoord op onze boeren.”

Toen Baudet deze week landbouwminister Carola Schouten in het stikstof debat een sluipmoordenaar van boeren noemde, viel heel Nederland over hem heen.

De Brabantse Statenleden lieten zich door Van Hattem niet provoceren en negeerden hem. In plaats daarvan steunden Provinciale Staten gedeputeerde Smit met de uitvoering van het plan dat zijn GroenLinks-voorganger heeft gemaakt. De komende tijd gaat hij met waterschappen, waterleidingbedrijven, boerenorganisaties bedenken hoe die voorzet moet worden ingekopt. “Het mooie is,” zei Smit, “dat ik al heb gemerkt dat iedereen doordrongen is van de ernst van het probleem en dat iedereen bereid is oude gewoontes overboord te gooien om het probleem op te lossen.”