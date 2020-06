Bestuurder zwaargewond na ernstig ongeluk op N69 bij Valkenswaard

Op de N69 bij Valkenswaard is een auto vrijdagmiddag rond halfzes van de weg geraakt en vervolgens tegen een boom gebotst. De bestuurder is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk in de richting van de Belgische grens precies kon gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. De auto raakte van de weg en kwam tientallen meters verder tegen een boom tot stilstand. Tijdens het ongeluk raakte de wagen een verkeersbord, dat vervolgens in een boom werd geslingerd.