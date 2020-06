Binnenkijken: Roy Donders zet zijn paleisje in Tilburg te koop

Het huis is 'goed onderhouden, strak en sfeervol afgewerkt en comfortabel ingericht'. Foto: Funda. Foto: Funda Foto: Funda Foto: Funda Foto: Funda Foto: Funda Foto: Funda Volgende Vorige vergroot 1/7 Het huis is 'goed onderhouden, strak en sfeervol afgewerkt en comfortabel ingericht'. Foto: Funda.

Altijd al een paleisje willen hebben in dezelfde stijl als Roy Donders? Dat kan, want de bekende stylist van het zuiden heeft z'n huis in Tilburg te koop gezet. Kosten: 465.000 euro, maar dan is het, volgens de beschrijving op Funda, ook helemaal instapklaar.

De woning is 'goed onderhouden, strak en sfeervol afgewerkt en comfortabel ingericht', zo is te lezen op Funda. In de woonkamer ligt een Italiaanse tegelvloer en kun je jezelf verwarmen aan een open haard in Franse stijl. Kortom: als het naar je smaak is, kun je er meteen gaan wonen.

Aan luxe ontbreekt het in het paleisje niet: bij het huis horen een eigen jacuzzi, sauna en Turks stoombad. In de badkamer vind je een gigantische whirlpool waar je makkelijk met meerdere mensen in kan.

