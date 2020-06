Auto vliegt meerdere keren over de kop in Breda, bestuurder gewond

De weg werd afgesloten voor onderzoek. (Foto: Perry Roovers / SQ Vision) vergroot

Op de Belcrumweg in Breda is vrijdagavond een wagen op de kop op het wegdek beland nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het voertuig spinde van de weg, raakte een boom en sloeg vervolgens meermaals over de kop.

De bestuurder wist op eigen kracht uit het voertuig te komen en is met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het wegdek lag na het ongeval bezaaid met brokstukken. De weg werd afgesloten voor onderzoek.

