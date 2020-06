Jongen (15) opgepakt voor inbraakpoging bij juwelier in Waalwijk, politie zoekt tweede verdachte

Archieffoto: Politie vergroot

Een 15-jarige jongen uit Drunen is vrijdagnacht rond drie uur opgepakt in de Julianastaat in Waalwijk. Agenten zagen de verdachte wegrennen in de Stationsstraat en gingen achter hem aan. Korte tijd later konden ze de jongen aanhouden.

Op dat moment kwam ook de melding van een inbraakpoging bij een juwelier in de omgeving. Omdat de jongen zich niet kon legitimeren, fouilleerden agenten hem en vonden meerdere zakjes met harddrugs.

Tweede verdachte gevlucht

Uit de melding van de inbraakpoging bleek dat een getuige nog een tweede jongen had gezien. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte.