Liempdenaren verdrietig over vertrek kleurrijke pastoor en maken film over zijn tijd in het dorp

Pastor Geoffrey de Jong begeeft zich graag onder de mensen. vergroot

Drie jaar lang volgde ze de plaatselijke kapelaan op de voet. "Terwijl ik helemaal niet van de kerk ben." Maar Geoffrey de Jong deed wat bijzonders met filmmaker Joleen van Rooij uit Liempde en veel van haar dorpsgenoten. Daarom besloot ze samen met Lieke Faber een film over hem te maken. Maar nu die monsterklus klaar is, is de pastoor gevlogen. Hij is overgeplaatst naar de gemeente Laarbeek. "Echt zonde dat hij weg is!'

In totaal werkte Geoffrey slechts vier jaar in Liempde, maar in die tijd maakte de jonge pastor - toen nog kapelaan - grote indruk op de dorpsbevolking. Waar zijn voorganger Norbert van de Sluis nog weleens star werd gevonden, bleek De Jong een heel ander type. De geboren Zuid-Afrikaan herstelde de carnavalsmis in ere, liep zelf mee in de carnavalsoptocht, bezocht de plaatselijke kermis, was aanwezig bij evenementen en verbaasde daarmee vriend en vijand. Hij groeide uit tot een geliefd figuur in dorp.

'Wat is hij leuk!'

"Ik had hem zelf ook al een paar keer door het dorp zien lopen en dacht: wat een interessante man, wat is hij leuk!", blikt Joleen terug. "Toen ik hem weer eens tegenkwam in de supermarkt ben ik op hem afgestapt. Ik vertelde hem over mijn idee om een portret te maken over de mens achter de kapelaan. Hij vond het hartstikke leuk."

Het werd een project van lange adem. Liefst drie jaar lang volgden Van Rooij en Faber de kapelaan. Tijdens zijn carnavalsmis, op de kermis, tijdens de traditionele Beremèrt... Joleen zag het met bewondering aan. Ze typeert hem als mens onder de mensen. "Hij zit niet in een ivoren oren. Hij verbindt mensen met zijn persoonlijkheid, schwung, stijl en charme . Hij is heel bijzonder, kleurrijk en wijs."

Bekijk Hoe Geoffrey verdween uit Liempde hieronder.

Wachten op privacy instellingen...

Elkaar opzoeken

Geoffrey straalt onder de lovende woorden, maar ziet dit als logisch onderdeel van zijn werk. "Het is heel belangrijk dat je van je mensen houdt, hen als deel van je familie ziet. Het zou heel natuurlijk moeten zijn - net zoals bij je familie - dat je elkaar af en toe opzoekt. Dat je betrokken bent. Ik vind dat in ieder geval heel leuk om te doen."

Maar Joleen en hij hadden ook langdurige, diepgaande gesprekken. Daarbij gingen ze ook moeilijke onderwerpen niet uit de weg. Bijvoorbeeld over kindermisbruik en het celibaat.

Geoffrey de Jong verliet Liempde voor Laarbeek. vergroot

Staande ovatie

En terwijl Joleen en Lieke druk bezig waren met het monteren van de film, kreeg Geoffrey ineens bericht van het bisdom. Dat hij zou worden overgeplaatst, naar Laarbeek. "Vreselijk, veel te vroeg", vertelt Joleen. "Iedereen hier vond het jammer. Geoffrey kreeg een staande ovatie bij zijn afscheid in de kerk. En die duurde zo lang... dat zegt veel, hè?"

"Ik ben ook niet met plezier uit Liempde weggegaan", benadrukt de pastor. "Ik was het liefst nog minstens tien jaar in Liempde gebleven. Maar dit hoort bij je roeping als priester. Je gaat waar de nood het hoogst is. Dan moet je ook heel nuchter zijn. Je kunt niet tegen de mensen in Laarbeek zeggen: doe het maar zonder priester, want ik heb het hier naar mijn zin."

Drempel

Geoffrey vindt de film erg leuk geworden. Hij is zich ervan bewust dat het niet vaak voorkomt dat er een film gewijd wordt aan een dorpspastoor. "Het was voor mij ook wennen hoor", lacht hij. "Ik moest ook even over een drempel heen. Ik ben niet echt een mediapersonality. Maar veel mensen hebben geen idee wat een priester precies doet of wie hij is en het leek mij aardig als mensen eens iets van de praktijk zouden kunnen zien."